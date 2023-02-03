Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области в субботу

В субботу, 4 февраля, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом 3 февраля пишет Penza-press.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Местами ожидается мокрый снег.

По прогнозу гидрометцентра, столбики термометров ночью покажут до –10 градусов, днем — до –5 градусов. Ветер — юго-восточный, 6 м/с.

Ранее, 2 февраля, аналитики «Яндекс Погоды» спрогнозировали небольшой снег и похолодание в предстоящие выходные в Москве. Отмечалось, что утром 4 февраля москвичей ожидают небольшие осадки. В воскресенье, 5 февраля, ожидается не менее снежная погода. Среднесуточная температура при этом в столице составит –4 градуса, а к вечеру опустится до –5 градусов.