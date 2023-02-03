Программу переселения с подтопляемых земель разработают в Приамурье

В Амурской области предложили разработать федеральный механизм стимулирования населения к переезду с подтопляемых территорий на более безопасные. Инициативу озвучил губернатор Василий Орлов на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, которая была разрушена в приграничных районах во время ЧС.

Так, по словам главы региона, за последние 10 лет в Амурской области было восемь паводков и из-за трех вводили режим ЧС федерального значения. Так, в результате наводнения 2022 года 400 человек признали пострадавшими, а сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей. На восстановление дорог необходимо 880 млн рублей.

Орлов заметил, что в некоторых населенных пунктах целесообразно строить берегозащитные сооружения, в некоторых, малочисленных и малоперспективных, нецелесообразно. Губернатор считает, что для таких пунктов целесообразно разработать федеральную программу по отселению. Орлов не исключил применения механизма субсидированной ипотеки.

ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное правительство пишет, что за последние три года в Приамурье из зон затопления переселили почти 3 тыс. человека. Их жилье было уничтожено в результате ЧС.