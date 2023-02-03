Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Экономика
В Крыму приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов
Экономика
Средний чек покупок в московских ТЦ с 2019 года вырос почти вдвое
Мир
Вучич указал на стойкость России перед санкциями
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В Киеве предложили ЕК проводить еженедельные брифинги по антироссийским санкциям
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Программу переселения с подтопляемых земель разработают в Приамурье

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области предложили разработать федеральный механизм стимулирования населения к переезду с подтопляемых территорий на более безопасные. Инициативу озвучил губернатор Василий Орлов на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, которая была разрушена в приграничных районах во время ЧС.

Так, по словам главы региона, за последние 10 лет в Амурской области было восемь паводков и из-за трех вводили режим ЧС федерального значения. Так, в результате наводнения 2022 года 400 человек признали пострадавшими, а сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей. На восстановление дорог необходимо 880 млн рублей.

Орлов заметил, что в некоторых населенных пунктах целесообразно строить берегозащитные сооружения, в некоторых, малочисленных и малоперспективных, нецелесообразно. Губернатор считает, что для таких пунктов целесообразно разработать федеральную программу по отселению. Орлов не исключил применения механизма субсидированной ипотеки.

ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное правительство пишет, что за последние три года в Приамурье из зон затопления переселили почти 3 тыс. человека. Их жилье было уничтожено в результате ЧС.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023