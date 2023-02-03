Загрязнение реки на Колыме прекратили после вмешательства прокуроров

Прокуратура Среднеканского района Магаданской области обнаружила загрязнение реки Среднекан горюче-смазочными материалами. Ведомство приняло меры, которые помогли добиться устранения нарушений.

Проверка показала, что на производственном участке на реке проводятся горные работы по отработке месторождения золота. Разливы нефти образовались из-за неправильного хранения емкости с горюче-смазочными материалами. Под естественным уклоном во время осадков они стекали в реку.

По данному факту возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил охраны среды обитания объектов животного мира и водных биоресурсов», пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области вынесено решение по делу о браконьерстве. Браконьеры получили условный срок за добычу рыбы на 1 млн рублей.

