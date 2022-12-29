Браконьерам на Колыме дали условный срок за добычу рыбы на 1 млн рублей
В Магаданской области вступило в силу решение суда в отношении участников организованной группы, которая занималась браконьерством. Ольский районный суд назначил им наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком три года и возмещением нанесенного ущерба.
Как уточняет ИА MagadanMedia, во время лососевой путины в районе слияния рек Ланковой и Ола сотрудники погрануправления задержали трех мужчин, которые добывали лососей с помощью ставных сетей в запретном для лова районе. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценили в 1 млн 250 тыс. рублей.
Осужденные обжаловали решение суда в Магаданском областном суде. Однако в вышестоящей инстанции оставили приговор без изменения.
Ранее в Хабаровском крае вынесли приговор двум мужчинам за покупку 75 кг икры семейства осетровых. Оба получили по пять лет лишения свободы условно.