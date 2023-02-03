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Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 февраля, на оперативном совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом.

Глава государства напомнил, что этот вопрос является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности страны.

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«На протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас имеет особое значение», — заявил Путин.

Затем он заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова.

15 ноября прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за 2022 год в Центральном федеральном округе (ЦФО) было предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий.

Он подчеркнул, что на 80% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов.

Еще в октябре 2022 года Путин подчеркнул, что российские спецслужбы смогли пресечь множество терактов на территории РФ, организаторами которых выступил киевский режим. Тогда же Патрушев заявил, что силовикам поручено выявлять международных террористов, использующих миграционные каналы.

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