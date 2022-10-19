Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов

Российским силовикам поставлены задачи по выявлению международных террористов, использующих миграционные каналы. Об этом в среду, 19 октября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам заседания Совбеза.

«Правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений», — приводит слова Патрушева пресс-служба Кремля.

Он отметил, что деструктивные действия США и их союзников спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран. Ситуация в миграционной сфере изменилась также и в России — в этом году число иностранцев, прибывших в РФ, увеличилось на треть.

«В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции», — пояснил секретарь Совбеза.

Ранее в октябре Патрушев указал на высокий уровень террористических угроз в Республике Крым на фоне российской специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, благодаря эффективным действиям спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 12 преступлений террористической направленности.

Тогда же он заявил, что Запад хочет перенести военные действия с Украины в Россию.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности 19 октября подчеркнул, что российские спецслужбы смогли пресечь множество терактов на территории РФ, организаторами которых выступил киевский режим. В частности, он указал, что именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Теракты были пресечены и в других российских регионах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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