Похитивших ящерицу из Ленинградского зоопарка приговорили к заключению в колонии

В Санкт-Петербурге суд приговорил к заключению в колонии пару, которая украла ящерицу — редкого акантозавра — из Ленинградского зоопарка. Об этом пишет ИА FlashNord.

Приговор был вынесен 2 февраля.

Ящерицу украли 12 августа. Через два дня она погибла. Как установило следствие, ее выбросили из окна 12-го этажа.

Пару — мужчину и женщину Артема и Валерию — признали виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище. Они раскаялись, признали вину и заявили о готовности возместить ущерб, который составил около 21 тыс. рублей.

При этом суд учел, что оба были ранее судимы. Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима, а женщину — к 1 году и 11 месяцам колонии общего режима.

Ранее, 25 января, сообщалось, что неизвестный украл кота по кличке Ролтик из зоомагазина, где тот проживал около пяти лет, в городе Кудрово Ленинградской области. Несмотря на объявления о пропаже, животного так и не нашли. Сотрудники зоомагазина собираются обратиться в полицию.