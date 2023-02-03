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Автомобиль насмерть сбил идущего по тротуару пешехода в Орле

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В Орле автомобиль насмерть сбил пешехода, который шел по тротуару. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел на Московском шоссе. У дома № 1 водитель «УАЗ Патриот» 1970 года рождения выехал на тротуар, уходя от столкновения. Он наехал на мужчину 1976 года рождения. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 1 февраля, в городе Энгельс Саратовской области иномарка сбила женщину на переходе. В результате аварии она получила различные травмы и была доставлена в медучреждение.

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