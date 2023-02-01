Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Энгельсе

В городе Энгельс в Саратовской области иномарка сбила женщину на переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 31 января на улице Полиграфической. В районе дома 188 водитель легковой Geely Atlas допустил наезд на 38-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате женщина получила различные травмы и была доставлена в медучреждение, пишет ИА «Взгляд-инфо». О ее состоянии информация не приводится.

Известно, что за рулем легковушки находился 67-летний мужчина. Обстоятельства наезда устанавливаются.

26 января в Удмуртии грузовик насмерть сбил на пешеходном переходе женщину 1949 года рождения. Водитель большегруза с места происшествия скрылся.