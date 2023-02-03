Один человек пострадал в ДТП в Тверской области

В городе Бежецке в Тверской области произошла авария, в результате которой один человек получил травмы. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день на улице Кашинская. У дома № 32 водитель Audi выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу Hyundai, который ехал по главной дороге.

В результате пострадал водитель Hyundai. О его состоянии не сообщается.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что в Балашовском районе Саратовской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два человека. Столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль «Волга».