Жителя Севастополя задержали по подозрению в финансировании терроризма

В Севастополе сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя по подозрению в финансировании терроризма. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления.

В отношении мужчины 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

«Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований МТО «ИГИЛ» (запрещена в РФ), созданных на территории Сирийской Арабской Республики, для совершения преступлений террористического характера», — рассказал в ФСБ.

Максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

30 января сотрудники ФСБ задержали трех подростков, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных лиц из мессенджера Telegram. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.