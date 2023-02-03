Автобус протаранил ограждение у станции метро в Петербурге

Автобус въехал в ограждение у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает 78.ru со ссылкой на публикации очевидцев произошедшего в Сети.

Инцидент произошел накануне, 2 февраля, около 20:00. Лазурный автобус, следовавший по маршруту № 94, протаранил ограждение, налетев на него боком.

Машина не получила серьезных повреждений. О пострадавших не сообщается.

Ранее 3 февраля на участке дороги в районе села Чапланово столкнулись легковой автомобиль, два бензовоза, а также школьный автобус. Спасатели сообщали, что в момент ДТП в автобусе находилось 10 детей. В результате аварии один ребенок и один взрослый получили травмы.