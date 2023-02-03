Почти 300 лифтов заменят в Хабаровском крае за 1,2 млрд рублей

В Хабаровском крае в 2023 году должны заменить 279 лифтов в 91 многоквартирном доме. На эти цели выделят 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель регионального министра ЖКХ Станислав Кондаков.

Он проверил лифты, установленные в дома на улице Трехгорной АНО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта». Это было сделано в соответствии с техрегламентом Таможенного союза, согласно которым лифты, не отвечающие требованиям и не приведенные в соответствие с ними до середины февраля 2025 года, придется остановить.

Кондаков отметил, что в вопросе замены лифтов есть сложности — многое зависит от способа накопления средств на капремонт жильцами дома. Так, собственники, средства которых хранятся в Фонде капремонта, могут воспользоваться беспроцентным заимствованием сроком до 30 лет. А те граждане, которые аккумулируют средства на специальном счете в банке, должны самостоятельно просчитать, хватит ли им средств на замену лифтов, и, если их недостаточно, повысить взнос на капитальный ремонт.

Как пишет ИА AmurMedia, всего в регионе насчитывается около 4,6 тыс. лифтов. У почти 1,5 тыс. лифтов срок уже истек, у почти 80 — истекает до 2024 года. Такие лифты подлежат замене в первую очередь. Власти планируют к 2025 году заменить максимальное количество лифтов в крае.

Ранее, в конце января, сообщалось, что холдинг S8 Capital, купивший все российские активы американской лифтопроизводящей компании Otis Elevator Company, будет производить продукцию под новой торговой маркой «Метеор». Юридическое лицо, которое занимается фактическим производством лифтов, было переименовано еще в декабре минувшего года.