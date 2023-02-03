Средний чек покупок в московских ТЦ с 2019 года вырос почти вдвое

Средний чек покупок в московских торговых центрах вырос с 2912 рублей в 2019 году до 5853 рублей в 2022 году. Об этом «Известиям» рассказали в Российском совете торговых центров (РСТЦ) в пятницу, 3 февраля. Для расчетов эксперты использовали данные «Платформы ОФД», «Эватора», «Чек Индекса» и Росстата.

«Увеличение среднего чека за 2020–2021 годы обусловлено отложенным спросом после введения карантинных мер COVID-19 и восстановлением отложенного покупательского спроса», — пояснили в РСТЦ.

По данным аналитиков, резкий рост среднего чека за 2022 год объясняется ажиотажным спросом в I квартале 2022 года в категориях «Электроника и бытовая техника» и «Одежда и обувь», а также увеличением стоимости товаров в связи с введением параллельного импорта.

При интерпретации данных следует учитывать, что, согласно данным Росстата, показатели инфляции в России по итогам 2022 года составила 11,94%, добавили в ассоциации.

В то же время аналитики заявили, что в январе 2023 года посещаемость столичных ТЦ упала на 41,4% по отношению к доковидному 2019 году. Резкий спад посещаемости произошел с момента введения ковидных ограничений в первых двух кварталах 2020 года, уточнили в РСТЦ.

Кроме того, сообщается о снижении доли fashion-сетей среди арендаторов ТЦ — по итогам 2022 года этот показатель сократился до минимума за пять лет, с 42,2 до 34%. Как отмечают специалисты, освобождающиеся площади занимали операторы из сферы услуг и развлечений: за 2022 год их общая доля в структуре новых сделок выросла с 18,6 до 39,3%. По данным РСТЦ, сегмент фастфуда и общественного питания демонстрировал наибольшую устойчивость в условиях общего снижения покупательской способности населения.

Ранее в этот день вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил «Известиям», что в 2023 году в России планируют ввести в эксплуатацию 28 торговых центров, 16 из которых расположатся в Москве. При этом годом ранее показатель был скромнее — 23 площадки в России, 10 из которых базируются в столице. По словам эксперта, несмотря на сложную ситуацию, в которой сейчас находится рынок ТЦ, бизнес продолжает строить новые объекты.