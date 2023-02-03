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В Москве открылся первый в России флагманский бутик марки Voyah

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В России официально открылся первый флагманский бутик электрокроссоверов бренда Voyah, который официально представлен на российском рынке. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба компании-производителя.

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Общая площадь салона Voyah Space составила 1200 кв. м. Шоу-рум, под который отведено почти 1000 кв. м, позволяет продемонстрировать полный модельный ряд бренда, представленный в России.

На открытии флагманского дилерского центра представители марки сообщили, что в ближайшее время планируют расширить модельный ряд бренда в России: появится минивэн на электротяге Voyah Dream в гибридной версии PHEV.

Весной покажут седан, продажи которого начнутся в мае-июне 2023 года, а в сентябре текущего года представят еще одну новую электрическую модель. Известно, что у гибридной модели будет разъемы GB/T, у электрических машин — CSS2. В компании предположили, что в РФ планируют привезти машины, доработанные придворным тюнинг-ателье DNA.

В декабре 2022 года в РФ начались продажи нового премиального полноприводного электрокроссовера Voyah Free EV c двумя электродвигателями, суммарной мощностью 488 л.с., а в январе текущего года был объявлен старт продаж в России версии Voyah Free EVR с увеличенным запасом хода. Дилерская сеть марки в РФ насчитывает более 17 салонов.

25 января стало известно, что официальные дилерские центры Voyah выдали покупателям в РФ первые премиальные электрокроссоверы модели Free. Voyah Free является первым в России электрокроссовером в премиальном сегменте машин на электротяге. Пиковая мощность модели достигает 488 л.с. с максимальным крутящим моментом в 750 Нм. Для разгона до 100 км/ч требуется 4,7 с. На официально ввезенные в Россию электромобили бренда Voyah действует гарантия пять лет или 100 тыс. км пробега.

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