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Актер из «Универа» скончался от пневмонии

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Фото: vk.com
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Актер и певец Сергей Корсик скончался на 31-м году жизни. Об этом 3 февраля сообщило REGNUM.

Артист умер 16 января в Москве, известно об этом стало спустя некоторое время. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, от которой он лечился на протяжении четырех месяцев, рассказал его друг Николай.

«Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова», — рассказал он.

Корсик снимался в таких сериалах, как «Универ» и «Ранетки», фильме «Лев Яшин», участвовал в различных телепроектах.

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