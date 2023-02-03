Актер из «Универа» скончался от пневмонии

Актер и певец Сергей Корсик скончался на 31-м году жизни. Об этом 3 февраля сообщило REGNUM.

Артист умер 16 января в Москве, известно об этом стало спустя некоторое время. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, от которой он лечился на протяжении четырех месяцев, рассказал его друг Николай.

«Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова», — рассказал он.

Корсик снимался в таких сериалах, как «Универ» и «Ранетки», фильме «Лев Яшин», участвовал в различных телепроектах.