Синоптик пообещал петербуржцам возвращение зимы в пятницу

В пятницу, 3 февраля, жителей Санкт-Петербурга ждет возвращение зимней погоды. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на ситуацию в Северной столице будет влиять тыловая часть циклона. В городе сохранится облачная погода. Прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге составит от –2 до –4 градусов. В Ленинградской области — от –1 до –6 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст., отмечает 78.ru.

Ранее, 2 февраля, аналитики «Яндекс Погоды» спрогнозировали небольшой снег и похолодание в предстоящие выходные в Москве. Отмечалось, что утром 4 февраля москвичей ожидают небольшие осадки. В воскресенье, 5 февраля, ожидается не менее снежная погода. Среднесуточная температура при этом в столице составит –4 градуса, а к вечеру опустится до –5 градусов.