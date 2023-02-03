В России активно применяется схема, по которой водителей вынуждают дважды платить за ущерб в мелких ДТП, выяснили «Известия».

Со стороны всё выглядит законно: владельцы СТО получают деньги от страховой компании за ремонт пострадавшего авто, затем выкупают у потерпевшей стороны право затребовать задолженность, так называемое право цессии, и через несколько лет после аварии подают иск в суд. Там они пытаются доказать разницу между фактически понесенными расходами на ремонт и выплатой страховой компании либо указывают на износ деталей.

К примеру, в мировых и районных судах Санкт-Петербурга за несколько лет накопилось порядка 600 подобных исков, и многие из них суд удовлетворил. «Известия» изучили судебные решения и выяснили, что большинство исков ведет к одному и тому же питерскому предпринимателю, владельцу OOO «Автоград» Юрию Осипову.

Крохотная фирма с двумя сотрудниками зарегистрирована в 2020 году, занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств. За один только 2021 год она заработала 96,9 млн рублей.

При этом сам Юрий Осипов в разговоре с «Известиями» заявил, что считает свои действия правомерными с точки зрения законодательства.

«Сейчас из-за проблем с новыми импортными запчастями на рынок хлынули б/у детали. Поэтому в оценке стоимости ущерба будет всё больше нестыковок. Это даст возможность перекупщикам права цессии взыскивать с виновников аварий дополнительные деньги», — рассказал автоэксперт Максим Багаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долги в ящик: в РФ появилась новая схема заработка на виновниках ДТП