Столетие СССР отметили отвергнутыми эскизами Мавзолея

В московском Манеже на выставке «ДК СССР», приуроченной к 100-летию создания Советского Союза, продемонстрировали эскизы Мавзолея Ленина, в том числе отвергнутые и не получившие воплощения.

Проекты по созданию Мавзолея в Москву приходили со всей страны, причем авторы могли предлагать не только вид сооружения, но даже его размещение. Так, один из проектов предполагал снос части кремлевской стены и одной из башен.

Среди авторов работ — классик модерна Федор Шехтель и конструктивист Алексей Щусев, проект которого и был в итоге выбран.

Также зрители смогут увидеть фотографии первого варианта Мавзолея, возведенного Щусевым из дерева вскоре после смерти Ленина, и макет итогового каменного строения.

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Дают Советы: выставка в Манеже осмысливает наследие СССР