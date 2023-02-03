Онколог предупредил о смертельной опасности курения для ВИЧ-инфицированных

Существуют группы повышенного риска для рака легкого среди курильщиков, рассказал в интервью «Известиям» директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

«Приведу пример. Исследователи в США отметили, что ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом, которые курят, часто умирают от рака легкого, а не от СПИДа. Ученые провели мониторинг и выяснили, что в этих категориях распространенность курения значительно выше, чем среди других жителей США», — рассказал он.

Если из всех американцев курят 18–20%, то среди ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом — 50–60%. В итоге СПИД лечить научились, появились эффективные противовирусные препараты, от него перестали умирать. Зато теперь эти люди умирают от рака легкого, отметил главный онколог.

«Поэтому американские специалисты в области лечения СПИДа настаивают на том, чтобы ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом бросали курить. Связь между курением и раком легкого в этой категории людей тоже доказана. Также им удалось доказать, что иммунодефицит отражается на том, что рак легкого в этой популяции течет хуже, чем среди других групп населения», — подчеркнул Стилиди.

Онколог добавил, что в целом для всех людей с онкозаболеваниями отказ от табака улучшает прогноз по течению болезни, способствует эффективности лечения.

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