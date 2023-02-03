Турецкий депутат допустил вступление Швеции в НАТО

Вопрос членства Швеции в НАТО в итоге будет решен в рамках Мадридского меморандума — дорожной карты процесса принятия в Североатлантический альянс северных стран. Об этом «Известиям» заявил депутат парламента Турции, глава Партии инноваций ‎Озтюрк Йылмаз.

«Я думаю, что вопрос членства Швеции в НАТО так или иначе будет решен в рамках большого Мадридского меморандума, что было согласовано в прошлом году. Полагаю, на переговорном треке нас ждут взлеты и падения. Однако думаю, что диалог будет возобновлен и Швеция примет некоторые меры, чтобы успокоить гнев турецкой стороны», — отметил депутат.

Напомним, Мадридский меморандум — соглашение между Турцией, Финляндией и Швецией, достигнутое в ходе переговоров в Испании 28 июля 2022 года. Документ представляет собой дорожную карту процесса принятия в НАТО северных стран и снятия возражений Анкары.

После акции сожжения Корана в Швеции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил под сомнение перспективу ее членства в альянсе, приостановив переговоры. Турецкий лидер неоднократно подчеркивал, что может отдельно одобрить вступление Финляндии в НАТО и тем самым «шокировать Швецию».

При этом Стокгольм не теряет надежды. В шведском МИДе «Известиям» напомнили, что вступление в альянс — вопрос безопасности страны.

Напомним, из всех членов НАТО заявки Швеции и Финляндии пока не ратифицировали только Анкара и Будапешт. Однако 31 января глава венгерского МИДа Петер Сийярто пообещал, что на сессии венгерского парламента в феврале вступление северных стран в НАТО будет на повестке дня.

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Турецкая стенка: в Анкаре допустили возобновление переговоров со Швецией