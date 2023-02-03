Астронавты из США и Японии завершили выход в открытый космос
Члены экипажа Международной космической станции (МКС) из США и Японии вернулись на борт после проведения наружных монтажных работ. Об этом 2 февраля сообщило агентство NASA в своем аккаунте в Twitter.
Американский астронавт Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката провели более шести часов в открытом космосе. Они подготовили станцию к установке новых солнечных панелей для модернизации системы энергоснабжения. Выход состоялся из модуля Quest в 07:45 по восточному побережью США (в 15:45 мск).
Ранее, 20 января, на ферме МКС были собраны кронштейны. Установки батарей позволят генерировать на 30% больше электроэнергии. На МКС находятся три американских астронавта — Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн.
Ранее, в конце декабря, NASA сообщило о проведении очередного этапа техобслуживания МКС. Астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада развернули четвертую солнечную батарею iROSA, которую за месяц до этого доставил грузовой космический корабль Cargo Dragon.
Модернизация энергосистемы предполагает усиление станции тремя парами панелей. Когда работы подойдут к концу, производительность МКС увеличится со 160 до 215 киловатт.
Как отметили в NASA, эти работы носят плановый характер, так как прежние восемь солнечных панелей функционируют нормально, однако срок их эксплуатации уже подходит к концу.