Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минздраве концептуально поддержали идею маркировки сладких напитков по аналогии с сигаретами
Общество
Педагог посоветовала родителям не запрещать использование гаджетов
Мир
Турция объяснила свою позицию по вступлению Швеции в НАТО
Мир
Шольц выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине
Мир
Сенаторы США призвали Байдена отсрочить продажу истребителей Турции
Мир
Захарова назвала бездоказательными обвинения в кибератаках от ФРГ
Спорт
США выступили за сохранение запрета на флаги и гимны РФ и Белоруссии
Мир
Шольц отказался высказывать предположения о виновниках диверсий на СП
Мир
Байден потребовал повысить потолок госдолга США без условий
Мир
Швейцария заявила об отсутствии запросов на поставки танков Leopard
Мир
В США предрекли крах карьеры Шольца из-за решений по Украине
Мир
Путин указал на факты продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины

Минимум 17 человек погибли в ДТП с автобусом и бензовозом в Пакистане

0
Фото: Pakistan Observer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате столкновения автобуса с бензовозом в северной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли, по меньшей мере, 17 человек, в том числе женщины и дети. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает издание Pakistan Observer.

Отмечается, что вскоре после аварии произошло возгорание транспортных средств. Прибывшим спасателям пришлось разрезать салон автобуса, чтобы добраться до раненых и извлечь тела погибших. Пассажиры, получившие травмы и ранения, были доставлены в ближайшую больницу.

Ранее, 29 января, более 40 человек стали жертвами ДТП в Пакистане. Ночью пассажирский автобус на большой скорости врезался в столб, после чего упал в овраг и загорелся. Спастись удалось только трем людям. Местные власти сообщили, что опознать погибших невозможно.

По имеющейся информации, причиной аварии стало плохое состояние дороги, несоблюдение мер безопасности и безрассудное вождение.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023