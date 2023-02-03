Минимум 17 человек погибли в ДТП с автобусом и бензовозом в Пакистане

В результате столкновения автобуса с бензовозом в северной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли, по меньшей мере, 17 человек, в том числе женщины и дети. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает издание Pakistan Observer.

Отмечается, что вскоре после аварии произошло возгорание транспортных средств. Прибывшим спасателям пришлось разрезать салон автобуса, чтобы добраться до раненых и извлечь тела погибших. Пассажиры, получившие травмы и ранения, были доставлены в ближайшую больницу.

Ранее, 29 января, более 40 человек стали жертвами ДТП в Пакистане. Ночью пассажирский автобус на большой скорости врезался в столб, после чего упал в овраг и загорелся. Спастись удалось только трем людям. Местные власти сообщили, что опознать погибших невозможно.

По имеющейся информации, причиной аварии стало плохое состояние дороги, несоблюдение мер безопасности и безрассудное вождение.