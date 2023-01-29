Минимум 40 человек заживо сгорели в ДТП с автобусом в Пакистане
В ночь на 29 ноября в Белуджистане (Пакистан) произошло ДТП с участием автобуса, минимум 40 пассажиров сгорели заживо, сообщает агентство АrabNews.
Автобус с 48 пассажирами внутри на большой скорости врезался в столб, а затем упал в овраг и несколько раз перевернулся, после чего машина загорелась. Спастись удалось только трем людям.
Местные власти сообщили, что опознать тела невозможно.
Причиной ДТП, по информации СМИ, стало плохая дорога, несоблюдение мер безопасности и безрассудное вождение.
1 января шесть человек пострадали при падении автобуса в реку на юго-востоке Турции.