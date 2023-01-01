Шесть человек пострадали при падении автобуса в реку на юго-востоке Турции
На юго-востоке Турции микроавтобус упал в русло реки. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает газета Yeni Akit.
Инцидент произошел в районе Полатели города Килис. Отмечается, что водитель транспортного средства пытался избежать наезда на собак на дороге.
В результате шесть человек пострадали — сам водитель, его жена и дети.
«Бригада скорой медицинской помощи «112» доставила пострадавших в больницу, их состояние удовлетворительное», — говорится в материале.
6 ноября 2022 года три человека погибли и 32 пострадали в ДТП со следующим в Стамбул автобусом в турецком Болу. Сообщалось, что водитель не справился с управлением, автобус перевернулся на шоссе.