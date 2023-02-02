В автосалонах России закончились автомобили Lada Vesta

В российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta, ближайшие поставки будут лишь в марте-апреле. Производство модели было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими, передает телеканал «Известия». Выпуск более новой версии Lada Vesta NG планируется в марте, но в комплектации с механической коробкой передач.

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