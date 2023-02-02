Пожилой водитель ожидает суда за смертельный наезд на женщину на Сахалине

В Сахалинской области по делу о смертельном наезде на женщину-пешехода ожидает суда 74-летний водитель из Холмска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Наезд произошел 2 августа 2022 года на федеральной дороге Южно-Сахалинск – Холмск. Установлено, что 74-летний мужчина за рулем автомобиля, двигавшегося со скоростью 70 км/ч, сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина в результате ДТП погибла, пишет ИА SakhalinMedia. В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас расследование дела завершено, материалы будут рассмотрены в суде. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В середине января стало известно, что в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 71-летнего автомобилиста, который сбил на переходе 37-летнюю женщину с двумя маленькими дочерьми. Все трое погибли.