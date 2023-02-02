Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
Посольство Швейцарии в Анкаре закрыли для посещения из-за угрозы теракта
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты
Общество
Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Экономика
Минфин указал на потерю денег для бюджета при запрете продажи вейпов
Политика
Песков заявил об отсутствии решения о запрете чиновникам выезда за границу
Политика
В СФ уличили США в желании совершать «разведывательные» поездки в рамках ДСНВ
Мир
Президент Сербии рассказал о последствиях отказа от антироссийских санкций

Февраль в Коми ожидается теплее обычного

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В феврале в Республике Коми температура воздуха будет теплее, чем обычно в это время. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Так, на крайнем юге температура будет выше нормы на 1 градус, на крайнем севере республики — на 3 градуса. Температурная норма при этом составляет от –11 до –16 градусов на юге и от –17 до –19 градусов на крайнем северо-востоке.

Осадки ожидаются в пределах нормы — 25–37 мм.

Погода в целом будет формироваться под влиянием полей повышенного атмосферного давления. Во второй половине месяца увеличится количество дней со снегопадами.

24 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале в Москве. Она спрогнозировала, что минимальная температура в Москве в феврале будет не ниже –15 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023