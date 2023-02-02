Февраль в Коми ожидается теплее обычного

В феврале в Республике Коми температура воздуха будет теплее, чем обычно в это время. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Так, на крайнем юге температура будет выше нормы на 1 градус, на крайнем севере республики — на 3 градуса. Температурная норма при этом составляет от –11 до –16 градусов на юге и от –17 до –19 градусов на крайнем северо-востоке.

Осадки ожидаются в пределах нормы — 25–37 мм.

Погода в целом будет формироваться под влиянием полей повышенного атмосферного давления. Во второй половине месяца увеличится количество дней со снегопадами.

24 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале в Москве. Она спрогнозировала, что минимальная температура в Москве в феврале будет не ниже –15 градусов.