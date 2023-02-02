Один человек пострадал в ДТП в Твери
Один человек получил травмы в результате автомобильной аварии в Твери. Об этом пишут в четверг, 2 февраля, «Тверские ведомости» со ссылкой на городскую госавтоинспекцию.
Инцидент произошел ранее в этот же день на улице Благоева. У дома № 6 Nissan поворачивал налево и не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ-2107», который ехал во встречном направлении.
Травмы получил водитель отечественной машины. От госпитализации он отказался.
Ранее, 1 февраля, сообщалось, что в Балашовском районе Саратовской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два человека. Столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль «Волга».