ДТП с участием скорой помощи произошло в центре Калуги

В центре Калуги в четверг, 2 февраля, произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает газета «Весть».

Инцидент произошел утром на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта. «Скорая» столкнулась с автомобилем Kia.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, медики везли в больницу пациента, используя спецсигнал. На место происшествия через девять минут прибыла другая бригада скорой помощи, которая доставила пациента в больницу.

Ранее, 24 января, в результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем в Новосибирской области четыре человека погибли и еще трое получили травмы разной степени тяжести.