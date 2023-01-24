В ДТП с участием скорой в Новосибирской области погибли четыре человека

В результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем в Новосибирской области четыре человека погибли и еще трое получили травмы разной степени тяжести. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Коченевском районе Новосибирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «УАЗ» (скорая помощь) двигался по автодороге «Северный обход» с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Митцубиси», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия машина скорой помощи загорелась и для ликвидации пламени были привлечены два пожарных расчета. Согласно данным правоохранительных органов, в ходе ДТП погибли водитель и пассажир «Митцубиси», а также два пассажира скорой. Водитель скорой и еще два пассажира «Митцубиси» были госпитализированы.

Как сообщили в областном минздраве, в машине скорой находились только два водителя и один фельдшер, пациентов не было.

Ранее в этот день два человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП под Соль-Илецком в Оренбургской области. Известно, что столкновение автомобилей произошло на трассе Казань — Оренбург — Акбулак. Недалеко от села Дружба столкнулись легковые Fiat и ВАЗ-2115.