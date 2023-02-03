«Я не стремлюсь превзойти результаты мамы»

Российский биатлон, как и большинство других видов, сейчас отрезан от международных соревнований. Наши спортсмены в условиях санкций вынуждены выступать на турнирах внутри страны. Одна из лучших отечественных биатлонисток Кристина Резцова ушла в декрет после прошлогодней Олимпиады в Пекине, где она завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской. Дочь четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в интервью «Известиям» заявила о стремлении снова попасть на Олимпийские игры, оценила уровень внутренних соревнований, а также выразила уверенность, что после разбана наши спортсмены быстро смогут вернуться на лидирующие позиции и бороться за самые высокие места.

«Постараюсь вернуться к следующему сезону»

— Как проводите время, пока находитесь в декрете?

— По-разному. Периодически посещаю соревнования. Была на этапе Кубка по любительскому биатлону Pioner Cup в Москве (первый этап проходил 21 января в Марьинском парке. — «Известия»). Впечатления на самом деле самые прекрасные. Честно говоря, не ожидала, что масштаб настолько большой. Народу было очень много, и получился настоящий праздник спорта. Сейчас даже на наших соревнованиях среди профессионалов, наверное, не так весело. Я прилетела на любительский Кубок утром из Сыктывкара, где была на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Там тоже было много народу на трибунах, но такой атмосферы праздника, как в Москве, не чувствовалось.

— Может, пора уже крупные соревнования по биатлону проводить и в московском регионе?

— Стрельбища нет. Именно профессионального для биатлона, чтобы проводить крупные соревнования, в Москве и Подмосковье нет. Знаю, что когда-то должны были построить в «Планерной», но как-то это всё сошло на нет еще давным-давно.

— Как получается на восьмом-девятом месяце беременности еще и соревнования посещать, причем совершая перелеты?

— Ну, я нечасто их посещаю. Конечно, я сейчас больше дома с дочкой нахожусь, но и на тренировку могу съездить, и соревнования посетить. Это не мешает мне себя нормально чувствовать в нынешнем положении. Всё прекрасно. Скажем так, есть еще пока здоровье и силы, которые позволяют тренироваться. Поэтому беру от жизни максимум. И с дочкой успеваю позаниматься, и много времени посвятить мужу, семье. Я живу в Сыктывкаре, но в ту же Москву прилетала не только ради соревнований. Еще и с семьей, с родителями, встретиться, пока есть такая возможность. После этого уже улетаю обратно в Сыктывкар и там буду рожать.

— У вас есть какие-то расчеты, когда после декрета планируете полноценно вернуться в биатлон?

— В первую очередь всё будет завесить от здоровья, от того, как пройдут роды. Как и в прошлый раз, форсировать потребности нет. Я первого ребенка родила 6 февраля 2021 года, за год до Олимпиады в Пекине. Если доведется выступить на следующей Олимпиаде, то до нее еще три года. Так что времени много, чтобы как следует подготовиться. Буду постепенно возвращаться к тренировкам и официальным соревнованиям. Но при возможности как можно быстрее надо втягиваться. В любом случае постараюсь вернуться к следующему сезону.

«Не задумывалась, что будет настолько надолго и серьезно всё»

— Как вам сейчас формат соревнований, в которых выступают ваши партнеры по сборной, — Кубок России и Кубок Содружества? Хотя бы частично это заменяет Кубок мира?

— Думаю, что замены как таковой, конечно, нет. Как минимум потому, что народу не так много. И конкуренция не такая высокая. Но для постолимпийского сезона этого, наверное, вполне достаточно. Очень много стартов у нас сейчас — и в Кубке России, и в Кубке Содружества. То есть даже отдыхать некогда. Поэтому в принципе этими соревнованиями удалось достойно заменить Кубок мира. Но по части конкуренции нам до Кубка мира надо еще чуть-чуть дорасти.

— Если к следующему сезону или через сезон Россию вернут в международные соревнования, насколько сложно будет с ходу начать выступать на равных с лучшими биатлонистами мира?

— Отсутствие практики — это, конечно, не очень хорошо. Но я думаю, что в любом случае сейчас немножко подрастет уровень и Кубка России, и Кубка Содружества. Даже если нас не допустят в следующем сезоне до Кубка мира, то внутри нынешних соревнований мы с каждым годом будем расти. И уже когда допустят до международных стартов, вернемся в них голодными до побед.

— Осенью ваш муж Иван Анисимов сказал, что Анфиса Резцова не перенесет, если вы повторите ее результаты. У вас есть такая мотивация?

— Я абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы. Но считаю, что мне еще есть куда расти, к чему стремиться. Поэтому сто процентов хочу вернуться на международные старты. Я еще не всё сама себе доказала.

— Когда год назад вы с остальной командой летели домой с пекинской Олимпиады, в мире уже была напряженность, приведшая к событиям 24 февраля и после. Тогда ожидали, что для вас это обернется тотальным баном?

— Я не помню, чтобы были какие-то мысли по этому поводу. После Олимпиады было слишком много других эмоций. Конечно, приятного было мало, когда всё началось, но в тот момент я не задумывалась, что будет настолько… Скажем так, настолько надолго и настолько серьезно всё.

— Когда вернетесь, у вас нет желания попробовать себя в лыжных гонках по примеру мамы и мужа?

— Как минимум на российских стартах я бы с удовольствием пробежала, посоревновалась с нашими девчонками-лыжницами, но о том, чтобы переходить официально, пока точно не задумывалась.