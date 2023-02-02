Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 3 февраля

В пятницу, 3 февраля, в Пензенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом 2 февраля сообщило региональное управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Как рассказали синоптики, в регионе прогнозируется небольшой, местами мокрый снег.

Температура воздуха ночью будет опускаться до –10 градусов, днем — до –5 градусов. Ветер — юго-восточный, 6–11 м/с, уточняет Penza-press.ru.

Жителям региона рекомендовали одеваться по погоде, чтобы снизить риск респираторного заболевания.

24 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале. Она спрогнозировала, что минимальная температура в Москве в феврале будет не ниже –15 градусов.