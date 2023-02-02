Петербуржца отправили в колонию на 3 года за кражу 2,5 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге местного жителя приговорили к 3 годам колонии строгого режима за кражу 2,5 тыс. рублей. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Установлено, что мужчина нашел у одного из домов на улице Велещинского банковскую карту, которая принадлежала пенсионерке. Он стал оплачивать картой покупки в магазинах и потратил более 2,5 рублей.

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии строгого режима с лишением на 4 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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