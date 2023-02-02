В Симферополе на месте лагеря для военнопленных появится мемориал

В Симферополе началось строительство мемориала на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок» на улице Жигалиной. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Картофельный городок» был одним из самых масштабных лагерей и действовал весь период немецко-фашистской оккупации полуострова с 1941 года по 1944 год. Через его стены прошли более 120 тыс. военнопленных и мирных жителей», — сказал Константинов, отметив также, что это место имеет особое значение.

В сквере установят памятный знак. Также там появятся малые архитектурные формы и декорации. Рабочие проведут освещение и оборудуют пешеходных дорожки, отмечает ИА «Крыминформ».

Ранее, 26 января, сообщалось, что в Хабаровском районе в 2023 году будет создано 13 общественных территорий. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделяется около 28 млн рублей.