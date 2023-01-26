Более 10 общественных зон создадут в Хабаровском районе в 2023 году

В Хабаровском районе в 2023 году будет создано 13 общественных территорий. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделяется около 28 млн рублей.

Представители краевого министерства ЖКХ и общественного совета при министерстве проводят мониторинг общественных территорий, которые были благоустроены в рамках проекта. Во время таких поездок они узнают планы жителей по дальнейшему благоустройству пространств и пожелания по улучшению работы подрядчиков.

В частности, во время общения с жителями поселка Осиновая Речка выяснилось, что они хотят спортивную площадку для сдачи норм ГТО. Таким образом, в скором времени на месте пустыря появится такая площадка. На ее создание выделят более 2 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.

В 2022 году в рамках этой программы в девяти поселениях Хабаровского района удалось благоустроить 15 общественных территорий на сумму, превышающую 30 млн рублей. Так, в селе Тополево появится большой спортивный блок с современными тренажерами, комплекс для сдачи ГТО. В поселке Корфовский благоустроили набережную имени Корфа. Она состоит из 14 общественных территорий, каждая из которых выполняет определенную задачу, уточняет Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что в 2022 году по нацпроекту «Культура» в порядок привели ДК в поселке Тулучи и селе Тумнин Ванинского района, а также в селе Иня Охотского района. Стоимость работ составила 20 млн рублей.