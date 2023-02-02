Дело об убийстве мужчины в Орловской области передали в суд

Дело об убийстве мужчины в деревне Никуличи в Орловской области передано в суд. Об этом пишет в четверг, 2 февраля, InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждено в отношении 21-летнего жителя Орла. Установлено, что 16 октября прошлого года он находился дома у своих знакомых. Вместе они распивали алкоголь. В компании был потерпевший. У мужчин возник конфликт, затем произошла драка. В результате потерпевший скончался.

Обвинительное заключение было утверждено прокурором.

Ранее, 1 февраля, Мособлсуд приговорил жителя Подмосковья 1986 года рождения к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство ребенка. По данным следствия, мужчина совершил преступление 8 июня 2022 года.