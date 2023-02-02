В Санкт-Петербурге возобновят прямые рейсы в Пекин

В Санкт-Петербурге впервые за три года возобновятся прямые авиарейсы в Пекин. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково пишет издание «Невские новости».

Перелеты будет выполнять компания Hainan Airlines. Первый рейс отправится 19 февраля. Самолет будет пребывать в Пекин в 10:55 по местному времени по воскресеньям. Вылетать из Санкт-Петербурга рейс будет в 22:05. Возвращаться в Северную столицу самолет будет в 20:15.

Сейчас прямые перелеты из Северной столицы доступны только в Чэнду, уточняет ИА FlashNord.