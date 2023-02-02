В Брянской области 75-летний мужчина стал отцом

В Брянской области стал отцом 75-летний мужчина. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на руководителя управления ЗАГС Галину Сулейманову.

При этом, судя по статистике, средний возраст отцов в регионе составляет 30–34 года.

Также, по словам Сулеймановой, в Брянской области растет число многодетных семей.

Ранее, 19 января, Минфин РФ сообщил, что на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, куда в том числе входят пособия по уходу за ребенком, страховые выплаты, а также пособия инвалидам, ветеранам и чернобыльцам.