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Минэк запретит МСП выкупать медоборудование и пожарные системы без торгов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Малые и средние предприятия (МСП) могут приобретать арендуемое ими государственное или муниципальное имущество без проведения торгов по рыночной цене. Такие разъяснения закона Министерства экономики следуют из документа ведомства, который имеется в распоряжении «Известий».

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Уточняется, что право преимущественного выкупа субъекты МСП получат с 1 марта 2023 года.

Это сделано, чтобы исключить возможность его приобретения для последующей перепродажи по более высокой цене, говорится в пояснительной записке.

В частности, запрет будет распространяться на движимое имущество, которое используется для обеспечения функционирования социальной инфраструктуры в сферах здравоохранения, образования, культуры и ЖКХ.

Также речь идет об имуществе, которое относится к запасным частям, компонентам или оборудованию воздушных и морских судов, а также судов внутреннего плавания. Постановление распространяется и на объекты, предназначенные для обеспечения безопасности (охранно-пожарные системы, системы оповещения и видеонаблюдения) и на включенные в состав имущественного комплекса.

Кроме того, выкупить не получится имущество, которое относится к объектам гражданских прав и может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

Согласно закону, движимое имущество на день подачи заявления о выкупе субъектом МСП должно находиться в его временном владении непрерывно в течение одного года и более.

Ранее, 20 января, сообщалось, что, согласно совместному исследованию ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research, в сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки прошлого года сильнее всего затронули микропредприятия. Из них 45% заявили о сокращении выручки по сравнению с 2021-м. Еще 27,5% представителей микробизнеса заявили, что их доходы не изменились, и 27,5% — что они увеличились.

19 декабря сообщалось, что представители МСП получили возможность упрощенного доступа к мерам государственной поддержки благодаря цифровому профилю предпринимателя.

В Москве сейчас насчитывается более 820 тыс. малых и средних предприятий. По сравнению с прошлом годом их количество увеличилось на 7%. В Москве работает более 13,7% от общего числа МСП России.

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