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Ветеринары борются за жизнь отравленного в мурманском кафе енота

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В тайм-кафе «Енотополис» в Мурманске отравился енот по имени Урсула. Ветеринарные врачи полагают, что причиной отравления стал крысиный яд. В самом заведении не исключают, что экзотическое животное пострадало из-за действий посетителя.

Управляющая тайм-кафе Валерия Курганская рассказала ИА «Би-порт», что администрация не писала заявления в правоохранительные органы, сотрудники полиции сами обратились к руководству.

Камеры наблюдения не зафиксировали момент, когда Урсулу отравили. Дело в том, что антикафе недавно переехало в новое помещение. На тот момент у них не было карт памяти и камеры вели запись всего 1–2 часа в день.

То, что с енотом что-то не так, выяснилось вечером 31 января. У животного отказали лапы, началась кровавая рвота. Сотрудники кафе обратились в ветклиники Мурманска, но там их отказались принимать. В итоге лечением Урсулы занялись врачи из Мончегорска.

Сейчас состояние енота стабильно плохое, ветеринары борются за его жизнь.

Ранее, 30 января, в национальном конном парке «Русь» Ленинского района Московской области спасли медведя Федора, застрявшего в автопокрышке. Сотрудникам «Центроспаса» пришлось временно усыпить Федю, чтобы обезопасить всех участников процесса.

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