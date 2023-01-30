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Спасатели вызволили из автопокрышки медведя Федю в Подмосковье

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Фото: t.me/@otryad_centrospas
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В национальном конном парке «Русь» Ленинского района Московской области целая спецоперация потребовалась для спасения медведя Федора, застрявшего в автопокрышке. Об этом сообщается в Telegram-канале отряда «Центроспас» в понедельник, 30 января.

Медведь застрял в покрышке во время игры, и освободиться самостоятельно Федя не мог. На помощь пришли сотрудники «Центроспаса».

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«Снять покрышку с живого медведя — это целая спецоперация! Для безопасности всех участников процесса Федю временно усыпили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура спасения мишки заняла у спасателей около семи минут.

10 января сообщалось, что в Приморье спасли двух котят леопардов. По оценкам специалистов, животным всего около полутора месяцев. Хищников нашли на дороге рядом с национальным парком «Земля леопарда».

Ранее, 8 января, в Орле спасатели помогли выбраться водоплавающей чомге, которая вмерзла в лед на одном из водоемов. В МЧС позвонил неравнодушный прохожий Дмитрий, который не смог пройти мимо. Один из приехавших на место спасателей в специальном гидрокостюме вышел на лед. Коллеги страховали его с помощью веревки. В течение 15 минут птица была спасена. Ее передали сотрудникам детского парка, где есть зооуголок, специалисты-орнитологи и корм.

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