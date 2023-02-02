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Прямой рейс между Томском и Нижневартовском отменили

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Авиакомпания «РусЛайн» больше не будет выполнять рейсы между Томском и Нижневартовском. Информация об этом появилась на сайте томского аэропорта.

В авиакомпании надеются, что маршрут получит господдержку, рассказала РИА «Томск» представитель перевозчика. Решение зависит от результатов рассмотрения комиссии по развитию региональных маршрутов Минтранса.

Ранее от выполнения рейсов Нижневартовск – Томск отказалась авиакомпания UTair. Их запустили с 8 января этого года, но после трех перелетов отменили. Тогда летать по этому маршруту начала авиакомпания «РусЛайн». Однако к началу февраля и эти рейсы исключили из расписания аэропорта в Томске.

Агентство поясняет, что авиасообщение между Томском и Нижневартовском актуально для севера Томской области. Так, жители Стрежевого, у которых нет прав на льготные билеты, летали в Томск через Нижневартовск из-за низких цен и более качественного обслуживания.

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