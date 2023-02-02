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В России появится новый седан Geely Starray

Рынок новых легковых авто в январе сократился на 47%

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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По итогам января 2023 года в России было куплено 45,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель оказался на 47% меньше, чем в январе 2022 года, сообщило 2 февраля агентство «Автостат».

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Специалисты отметили, что порядка 80% купленных машин пришлось на российские и китайские марки (18,4 тыс. и 17,2 тыс. авто соответственно).

При этом аналитики уточнили, что объем рынка отечественных брендов вырос на 5%, а у китайских брендов — в 2,1 раза. Другие автопроизводители из Европы, США, Японии и Южной Кореи находятся в «минусе»: падение по ним превысило 70%. Из-за этого доля российских марок в январе 2023 года увеличилась вдвое по отношению к январю 2022 года, а у китайских авто — вчетверо.

В марочном рейтинге первая пятерка осталась неизменной на протяжении последних месяцев: Lada, Chery, Haval, Geely и Kia. Специалисты констатировали, что в топ-10 попал новичок рынка — китайский бренд Оmoda. Марка в январе текущего года заняла восьмую позицию.

Модельный рейтинг возглавила Lada Granta — автомобили этого семейства в начале 2023 года разошлись тиражом почти в 12 тыс. единиц. За Granta расположились отечественные внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, а также китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO, Geely Coolray и Haval Jolion.

30 января «Автостат» сообщил, что в 2022 году на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1,5 трлн рублей. Эксперты отметили, что результат 2022 года оказался вдвое ниже уровня 2021 года, став наименьшим за последние 12 лет начиная с 2011 года. В 2021 году на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили рекордную сумму — чуть более 3 трлн рублей. Как отметили эксперты агентства, падение финансовой емкости российского рынка произошло из-за резкого снижения количества новых автомобилей.

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