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Эксперт рассказала о подводных камнях при переводе денег с карты на карту

Эксперт Артемьева рассказала, каких подводных камней ждать при переводе денег с карты на карту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева 2 февраля рассказала «Известиям», каких подводных камней ждать при переброске денег с карты на карту.

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«Переводы с карту на карту по номеру телефона или карты сейчас находятся в финансовом обиходе каждого пользователя. Однако несмотря на кажущуюся простоту таких финансовых операций, даже при стандартных P2P переводах могут случаться ошибки», — сказала эксперт.

Так, подавляющее большинство ошибок связано с невнимательностью перевододателя. При этом возврат таких переводов — дело крайне сложное, но не невозможное, сказала Артемьева.

«Обычно переводы по номеру карты проходят за несколько часов. До того момента, пока банк не провел операцию окончательно, можно попробовать ее отменить через поддержку банка. Если перевод осуществляется через СБП, операция проходит почти мгновенно и вернуть деньги уже не получится. Помните это при совершении переводов и внимательно проверяйте платежные реквизиты», — рекомендовала специалист.

Также при переводе средств важно не забывать о комиссии, тарифах банков и условиях трансакций, добавила Артемьева.

«СБП-переводы в большинстве банков бесплатные. Однако в каждом банке установлены свои лимиты, по исчерпанию которых новые переводы уже будут с комиссией. Размер комиссии также отличается от организации к организации. Тоже самое при переводах с карты на карту. Кроме общих лимитов на операции существуют еще и персональные лимиты. Для каждого пользователя они устанавливается индивидуально», — сказала она.

В конце декабря 2022-го стало известно, что российские банки вводят кешбэки за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП). Кешбэк в магазинах-партнерах ввел Альфа-банк, сообщил «Известиям» его представитель. Он уточнил: к акции уже присоединились магазины электроники re:Store, Samsung и Xiaomi.

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