В России появились Chevrolet Cruze из Китая

Российские дилеры предложили отечественным покупателям седан Chevrolet Monza (аналог известной в России модели Cruze). Стоимость автомобиля в РФ составляет 2 млн рублей, сообщил 1 февраля портал Motor.

Российские дилеры предлагают новые автомобили Chevrolet Monza, которые являются аналогом модели Cruze. Машины предлагаются с моторами объемом 1,3 и 1,5 л. В зависимости от комплектации и типа силовой установки стоимость автомобилей достигает 1 990 000 рублей. Кроме того, продавцы предлагают привезти машины под заказ.

Нынешнее поколение Chevrolet Monza представили в Китае в 2022 году. После рестайлинга седан получил новый 10,25-дюймовый дисплей мультимедиасистемы и приборную панель такого же размера. Кроме того, в интерьере появились иные дефлекторы вентиляции, беспроводная зарядка смартфонов и электромеханический стояночный тормоз.

У российских дилеров есть в наличии седаны, оборудованные полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Также моторная гамма автомобиля представлена вариантом с тубромотором 1,3 л, отдача которого составляет 163 л.с. Такой двигатель дополнен 48-вольтовым стартер-генератором и шестиступенчатым автоматом.

21 декабря стало известно, что General Motors объявила об отзыве в Северной Америке электромобилей марки Chevrolet. Из-за риска возгорания под отзыв попадут 140 тыс. электрокаров модели Bolt EV 2017- 2023 модельного года.