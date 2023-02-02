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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в четверг

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В четверг, 2 февраля, в Санкт-Петербурге ожидаются облачная погода и небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Также на дорогах ожидается гололедица, отмечает 78.ru.

По словам специалиста, Северная столица находится под влиянием центральной части малоподвижного циклонического вихря.

Температура воздуха в этот день прогнозируется от 0 до –2 градусов в Петербурге и от 0 до –5 градусов в Ленинградской области. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Ранее, 30 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание. По ее словам, в ближайшие дни в столице будет преобладать облачная погода с осадками в виде небольшого снега.

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АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

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