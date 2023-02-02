Пожар произошел на строительном рынке в Новой Москве

Торговые павильоны загорелись на строительной рынке в Новой Москве в четверг, 2 февраля. Об этом узнали «Известия».

Возгорание произошло на рынке, расположенном на 21-м км Киевского шоссе. Очевидцы сообщают о клубах серого дыма, поднимающихся над его территорией.

На место выехали пожарные. Подробности и площадь пожара устанавливаются.

Накануне сообщалось, что склад вторсырья загорелся в Красногорске. По информации экстренных служб, сообщение о возгорании поступило около 20:30. Ночью открытое горение было ликвидировано. В тушении участвовали 37 человек и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.