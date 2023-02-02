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В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива

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Фото: U.S. Space Force
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Разлив более 2,6 тыс. л дизельного топлива произошел в обсерватории космических сил США на вершине горы на острове Мауи на Гавайях. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе тихоокеанских военно-воздушных сил США.

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Инцидент произошел 29 января. В ведомстве объяснили, что причиной стала поломка насоса для резервного генератора. Устройство из-за технической неисправности перестало качать горючее, которое в результате разлилось.

«Мы понимаем важность того, чтобы быть хорошими хранителями окружающей среды, и будем работать с необходимыми государственными и федеральными чиновниками, когда начнем работы по очистке», ― подчеркнул командующий космическими силами США в Индо-Тихоокеанском регионе бригадный генерал Энтони Масталир.

В результате разлива никто не пострадал. Отмечается, что об инциденте доложено в министерство здравоохранения и в Агентство по охране окружающей среды.

В декабре сообщалось, что на одном из крупнейших нефтепроводов в США Keystone, который принадлежит канадской компании TC Energy и находится в штате Канзас, произошел разлив более 14 тыс. баррелей нефти. Работу нефтепровода приостановили сразу же после того, как стало известно о разливе.

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