Два человека погибли при пожаре в частном доме в Якутске

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Якутске. Об этом 2 февраля сообщили в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

Отмечается, что возгорание произошло в частном одноэтажном доме на улице Пилотов на площади 30 кв. м. При разборе завалов были найдены тела двух человек.

По данным МЧС, всего было задействовано 19 человек личного состава и шесть единиц техники.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне в таунхаусе российского конькобежца Александра Кибалко в Ватутинках произошло возгорание. По данным «Известий», инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. О пострадавших не сообщалось. Отмечается, что спортсмен не проживает в доме, где произошло ЧП, а сдает его в аренду.